Homem é flagrando em tentativa de furto no Parque Santa Mônica

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos foi detido por policiais militares na manhã deste domingo (4), por volta das 9h, após ser flagrado tentando furtar uma residência na Rua 15 de Novembro, no Parque Santa Mônica.

A Polícia Militar foi acionada por meio de uma denúncia anônima e, ao chegar ao local, constatou que o imóvel, que está em reforma, apresentava sinais de arrombamento no portão. Os agentes entraram na casa e surpreenderam o suspeito ainda no interior do imóvel. Com ele, foi encontrada uma mochila contendo ferramentas.

Questionado, o homem confessou ter se apossado dos objetos indevidamente. O proprietário da residência, um idoso de 66 anos, foi chamado ao local para tomar ciência dos fatos.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado e segue para as providências legais.

