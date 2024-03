Homem é flagrado dentro de depósito de bebidas no centro de São Carlos

Dinheiro que seria furtado, foi restituído ao proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 36 anos, acusado de furtar um depósito de bebidas, foi preso por volta da 1h30 desta quinta-feira, 7. O crime teria ocorrido na rua Raimundo Correia, no centro de São Carlos.

O acusado possui várias passagens pela polícia e nesta madrugada, pelo muro de uma casa vizinha, teve acesso ao telhado e entrou no alvo do crime. Porém, a vizinhança percebeu o barulho feito pelo criminoso e acionou a PM que constatou ruídos que vinha do interior do imóvel. O dono do local foi contatado e abriu a porta.

Dentro do estabelecimento estava o acusado. Em revista, localizou em seu poder, R$ 158 que seria do depósito de bebidas. Em uma mochila, diversos produtos que seriam de outro furto, provavelmente de uma barbearia.

Após ser detido, o acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

