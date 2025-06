Homem é flagrado com simulacro de arma de fogo no centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Na tarde desta segunda-feira (16), um homem foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado com um simulacro de arma de fogo na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início por volta das 14h20, quando o COPOM irradiou a informação de que um indivíduo estaria correndo com uma arma em mãos pela Rua São Joaquim. Diversas viaturas foram mobilizadas para averiguar a denúncia.

Durante patrulhamento, policiais, visualizaram um suspeito com as características informadas e realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foi localizado na cintura do homem um simulacro de arma de fogo na cor preta.

Questionado, o indivíduo relatou que havia comprado o objeto para sua segurança pessoal após um desentendimento com terceiros.

O simulacro foi apreendido e o caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Após serem ouvidas, as partes envolvidas foram liberadas.

