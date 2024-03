Homem é flagrado com entorpecentes em Ibaté

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do acusado - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais militares no cruzamento das ruas Benedito de Arruda Camargo com a Octávio Câmara, no Jardim América, em Ibaté. O flagrante aconteceu por volta das 9h desta quarta-feira, 6.

Os PMs patrulhavam o bairro quando viram o acusado em atitude suspeita ao lado de três motociclistas. Ele tentou a fuga, mas foi abordado. Em revista foi localizado na sacola 60 pinos com cocaína 27 porções de maconha, R$ 103 e um celular.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia de Ibaté e ficou à disposição da justiça. O material foi apreendido.

