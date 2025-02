Homem é flagrado com arma de fogo no centro de São Carlos

A arma foi apreendida pela PM e encaminhada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 46 anos foi detido com uma pistola calibre 45 no centro de São Carlos no começo da tarde desta quinta-feira, 6.

PMs foram alertados após denúncia anônima que um suspeito teria uma arma de fogo e estaria em uma construção na rua 15 de Novembro. No canteiro de obras, foi feita a abordagem e o acusado negou a posse. Porém, quando os policiais disseram que iriam vistoriar sua Saveiro, ele confessou que embaixo do banco do passageiro, em um bolsa, estaria a pistola calibre 45 com 52 munições.

Indagado, ele disse que seria do seu avô e era de coleção. A arma estava com a numeração. Mesmo assim, foi encaminhada à CPJ e foi apreendida. O acusado ficou à disposição da autoridade policial.

