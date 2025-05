Homem é flagrado agredindo a companheira em São Carlos

Viatura giroflex -

Na madrugada desta segunda-feira (5), um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após agredir sua companheira, de 27 anos, em um condomínio residencial localizado no bairro Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos. A ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal, ameaça e dano.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via COPOM e, ao chegarem ao local, encontraram o homem sobre a mulher, agredindo-a. A vítima apresentava ferimentos visíveis no rosto e na cabeça. Ela relatou que as agressões ocorreram após uma discussão iniciada por conta do consumo de bebida alcoólica por parte do agressor. Além da violência física, ele teria proferido ameaças contra a vítima e seu filho, um menino de 7 anos.

Ainda de acordo com a vítima, não foi a primeira vez que houve agressões. Cerca de um mês atrás, ela já havia sido agredida com um golpe na parte de trás da cabeça, mas não havia registrado ocorrência por insistência do companheiro. Na ocasião mais recente, além das agressões, ele teria danificado seus óculos e o aparelho celular.

A mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor, solicitou medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

O acusado foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante e transferido ao Centro de Triagem de São Carlos. Em seu depoimento, alegou que apenas revidou uma agressão, versão que diverge das declarações da vítima e dos policiais militares.

