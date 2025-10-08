Homem é ferido na cabeça com facão no Parque Primavera

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 19 anos foi ferido na cabeça com um golpe de facão na tarde desta quarta-feira (8), na Travessa Sebá Jorge Keb, no Parque Primavera.

Segundo informações, pessoas em situação de rua estavam reunidas no local quando ocorreu uma desavença. Durante a discussão, um dos envolvidos entrou em luta corporal com a vítima e desferiu o golpe de facão.

Uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que passava pelo local, presenciou o fato, prestou os primeiros atendimentos à vítima e deteve o autor da agressão.

O rapaz ferido foi socorrido pelo SAMU à UPA Santa Felícia, apresentando um ferimento cortocontuso na cabeça.

O autor e outros dois indivíduos, todos em situação de rua, foram conduzidos à DIG para o registro da ocorrência.

