Homem é espancado próximo ao terminal rodoviário

Crédito: arquivo

Um homem não identificado foi vítima de espancamento no início da noite de sábado (16), na esquina das ruas São Joaquim e Alfredo Lopes, próximo ao terminal rodoviário de São Carlos.

Policiais militares foram acionados com a denúncia que uma pessoa estava sendo agredida no local e chegando lá, encontraram a vítima já sendo socorrida pela equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros, com lesões na cabeça, braços e pernas. Ele não estava com documentos e não disse nenhuma palavra, não sendo possível identificá-lo.

Populares que estavam no local disseram que a vítima teria passado a mão nas nádegas de uma criança e que o ato foi flagrado por três homens, que partiram para cima dele, com socos e chutes.

O homem foi encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado para passar por exame de tomografia. Ele aparentava estar dopado e permaneceu calado.

