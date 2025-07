Homem é esfaqueado pela esposa na Vila Celina

Na tarde desta terça-feira (22), um homem de 45 anos foi vítima de ferimento por arma branca, na rua Professor José Ferraz de Camargo, na Vila Celina.

Segundo informações, a equipe do SAMU foi acionada e encontrou o homem sentado na calçada, com um ferimento na coxa direita causado por uma faca. À equipe de socorro, ele relatou que foi esfaqueado pela própria esposa, que fugiu do local logo após o ataque.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU e foi encaminhada consciente para a Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos.