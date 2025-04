Homem é esfaqueado pela companheira no Antenor Garcia

Viaturas defronte UPA Cidade Aracy -

Na noite desta quarta-feira (2), um homem de 29 anos foi esfaqueado no pescoço e no braço direito após uma discussão com sua companheira na rua Donato Pedrino, Antenor Garcia. O caso aconteceu na residência do casal, e a suspeita fugiu antes da chegada da Polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados via Centro de Controle Operacional (CCO) para atender a ocorrência na Santa Casa da cidade. No hospital, encontraram o irmão da vítima, que forneceu informações sobre o caso.

A vítima foi socorrida inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.

Até o momento, a acusada não foi localizada. O caso foi registrado pela Polícia Civil e segue sob investigação.

