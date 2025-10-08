Homem é esfaqueado no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi encontrado gravemente ferido no final da manhã desta quarta-feira (08), em uma residência localizada na Rua Albino Triques, no bairro Santa Felícia.

De acordo com informações, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por vizinhos que perceberam a vítima saindo de casa com intenso sangramento nas costas. O homem chegou a encostar no portão da residência antes de cair, deixando grande quantidade de sangue pelo caminho.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima dentro da casa, consciente, mas com falas desconexas e sem condições de explicar o que havia ocorrido. Ele apenas relatou ter sido atingido por uma facada nas costas, sem informar o motivo ou o autor da agressão.

Devido à gravidade do ferimento e à grande perda de sangue, a equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos, onde permanece sob atendimento médico.

