Homem é esfaqueado em posto na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Um homem precisou ser socorrido após ser vítima de esfaqueamento, nesta noite de sexta-feira (07), em um posto de combustíveis, localizado na Vila Costa do Sol.

A vítima contou à polícia que estava no posto quando foi golpeado por um homem que estava próximo de lá, mas não soube dar mais detalhes.

Em seguida, ele foi caminhando em direção à sua residência, mas não conseguiu chegar, caindo na Rua João Batista de Arruda, onde a Polícia Militar e o SAMU foram acionados.

Ele foi socorrido pela USA do SAMU, com uma perfuração no pescoço e outra no tórax, sendo encaminhado à Santa Casa.

Leia Também