(16) 99963-6036
quarta, 27 de agosto de 2025
Antenor Garcia

Homem é esfaqueado e PM tenta localizar suspeito com apoio do helicóptero Águia

26 Ago 2025 - 15h43Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Helicóptero Águia realizando buscas na região - Crédito: Maycon MaximinoHelicóptero Águia realizando buscas na região - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (26), a Polícia Militar de São Carlos, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, realizou uma operação no bairro Antenor Garcia em busca de um um homem acusado de esfaquear uma pessoa na região.

De acordo com informações, equipes receberam a denúncia sobre quem seria o autor da agressão. Durante patrulhamento pela Rua Guarino Baldan, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. No momento da abordagem, o possível autor das facadas fugiu em direção à área de mata do bairro.

Viaturas cercaram uma mata e com o helicóptero Águia, realizaram buscas na região. Apesar da ação conjunta, o suspeito não foi localizado até o momento.

A vítima, um homem que não teve nome e idade divulgados, foi socorrido à Santa Casa de São Carlos. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

Leia Também

Morador em situação de rua fica ferido após ser atropelado por carro na Vila Nery
Atropelamento14h18 - 27 Ago 2025

Morador em situação de rua fica ferido após ser atropelado por carro na Vila Nery

Jovem é hospitalizado após ser esfaqueado no Cidade Aracy
Segurança10h38 - 27 Ago 2025

Jovem é hospitalizado após ser esfaqueado no Cidade Aracy

Homem é esfaqueado após briga em via pública em São Carlos
Segurança10h31 - 27 Ago 2025

Homem é esfaqueado após briga em via pública em São Carlos

Homem foragido da Justiça morre em confronto com a PM no Antenor Garcia
Troca de Tiros e Morte08h23 - 27 Ago 2025

Homem foragido da Justiça morre em confronto com a PM no Antenor Garcia

Trio é preso pela Força Tática por tráfico de drogas
Segurança21h12 - 26 Ago 2025

Trio é preso pela Força Tática por tráfico de drogas

Últimas Notícias