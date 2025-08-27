Homem é esfaqueado e PM tenta localizar suspeito com apoio do helicóptero Águia

Helicóptero Águia realizando buscas na região - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (26), a Polícia Militar de São Carlos, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, realizou uma operação no bairro Antenor Garcia em busca de um um homem acusado de esfaquear uma pessoa na região.

De acordo com informações, equipes receberam a denúncia sobre quem seria o autor da agressão. Durante patrulhamento pela Rua Guarino Baldan, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. No momento da abordagem, o possível autor das facadas fugiu em direção à área de mata do bairro.

Viaturas cercaram uma mata e com o helicóptero Águia, realizaram buscas na região. Apesar da ação conjunta, o suspeito não foi localizado até o momento.

A vítima, um homem que não teve nome e idade divulgados, foi socorrido à Santa Casa de São Carlos. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

