Homem é esfaqueado após briga em via pública em São Carlos

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Na noite de terça-feira (26), uma briga entre um casal em via pública terminou com um homem ferido por golpe de faca no bairro Presidente Collor, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, tanto a vítima quanto a autora estavam embriagados quando começaram a discutir e entrar em vias de fato. Em determinado momento, a mulher se apoderou de uma faca e desferiu um golpe no abdômen do homem.

Após o ataque, a própria vítima conseguiu tomar a faca das mãos da agressora, mas caiu em um terreno baldio próximo ao local, onde foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa. Ele passou por atendimento médico e permaneceu em observação.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência no Plantão Policial. A mulher não sofreu ferimentos. O caso foi registrado como lesão corporal e a vítima foi orientada sobre o prazo legal de seis meses para oferecer representação criminal contra a autora.

