sábado, 17 de janeiro de 2026
Segurança

Homem é encontrado sem vida em residência no Santa Paula

17 Jan 2026 - 09h47Por Jessica Carvalho R
IML de São Carlos - Crédito: arquivoIML de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem foi encontrado sem vida na tarde desta sexta-feira (16) em uma residência no bairro Jardim Santa Paula, em São Carlos. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi comunicado às autoridades por volta das 18h16. Policiais civis e investigadores do plantão da Delegacia Seccional de São Carlos estiveram no local, acompanhados pela equipe de perícia técnica.

Segundo informações apuradas, o homem morava sozinho e era portador de diabetes. Não havia sinais aparentes de violência no local.

 

 

