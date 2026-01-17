Homem é encontrado sem vida em residência no Santa Paula

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem foi encontrado sem vida na tarde desta sexta-feira (16) em uma residência no bairro Jardim Santa Paula, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi comunicado às autoridades por volta das 18h16. Policiais civis e investigadores do plantão da Delegacia Seccional de São Carlos estiveram no local, acompanhados pela equipe de perícia técnica.

Segundo informações apuradas, o homem morava sozinho e era portador de diabetes. Não havia sinais aparentes de violência no local.

