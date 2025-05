Homem é encontrado sem vida em casa no Antenor Garcia

Cadáver foi encontrado em residência no Antenor Garcia - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (12), um homem de 66 anos, identificado como J.S.M., foi encontrado morto em uma casa localizada no bairro Antenor Garcia. O corpo estava em avançado estado de decomposição, restando praticamente apenas os ossos sobre a cama.

De acordo com informações apuradas, o irmão da vítima relatou que não via J.S.M. há meses e, preocupado com a ausência de notícias, decidiu ir até a residência para averiguar a situação. Ao entrar no imóvel, se deparou com o corpo já em estágio bastante avançado de decomposição.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente, assim como o delegado plantonista Rubens V. Feitosa. Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Perícia Técnica também estiveram presentes no local para realizar os procedimentos de praxe e coletar evidências que possam auxiliar nas investigações.

O corpo de J.S.M. foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para determinar as causas da morte. Até o momento, as circunstâncias do falecimento permanecem sob investigação.

