Homem é encontrado sem vida dentro de casa na Vila Boa Vista

Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 62 anos foi encontrado morto dentro de sua residência, localizada na Avenida Henrique Gregori, na Vila Boa Vista, na tarde deste sábado

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, vizinhos acionaram o telefone de emergência 193 após sentirem falta do morador, que não era visto desde a última segunda-feira (20).

Os bombeiros precisaram entrar na residência e encontraram o homem deitado em sua cama, já sem vida e em avançado estado de decomposição.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica foram acionadas para o registro da ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde serão realizadas as análises que irão determinar a causa da morte.

