Homem é encontrado morto pelo irmão em residência na Vila Prado

Um homem de 50 anos foi encontrado morto na tarde de sábado (16), em uma residência localizada na Rua Dona Ana Prado, no bairro Vila Prado, em São Carlos.
Segundo o boletim de ocorrência, o irmão da vítima relatou que não conseguia contato com ele desde o dia 13. Preocupado, foi até a casa onde o homem morava sozinho e encontrou a porta da cozinha aberta. Ao entrar, encontrou o irmão caído de lado sobre a cama, com a cabeça apoiada no criado-mudo.
A vítima era divorciada e deixa uma filha de 17 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos pela Funerária Nova Jerusalém, onde será realizado exame necroscópico para apurar as circunstâncias da morte.
A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica estiveram no local e registraram a ocorrência como morte suspeita e encontro de cadáver. O caso será investigado por outra unidade policial.