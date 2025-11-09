(16) 99963-6036
domingo, 09 de novembro de 2025
Segurança

Homem é encontrado morto na calçada na tarde deste domingo em São Carlos

09 Nov 2025 - 20h14Por Da redação
Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 43 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (9), na Rua Artur de Oliveira Lima, em São Carlos.

De acordo com a Guarda Municipal, moradores avistaram o homem deitado na calçada e acionaram o socorro. Uma vizinha contou que havia conversado com ele mais cedo. Segundo ela, o homem aparentava não estar bem, e chegou a ser orientado a procurar atendimento médico, mas respondeu que estava tudo bem.

Horas depois, a mesma moradora percebeu que o homem continuava deitado e sem se mexer. Preocupada, ela acionou o SAMU, que esteve no local e constatou o óbito.
A Guarda Municipal e a perícia foram chamadas, e o caso foi registrado pela corporação.

