terça, 11 de novembro de 2025
Segurança

Homem é encontrado morto em residência no Jardim Presidente Collor

11 Nov 2025 - 08h34Por Da redação
Movimentação policial no local - Crédito: Maycon MaximinoMovimentação policial no local - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (10), um homem foi encontrado morto dentro de sua residência, localizada na Rua Aparecido Pandolfelli, no bairro Jardim Presidente Social, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, familiares acionaram o SAMU e a Polícia Militar após encontrarem o morador caído no chão do quarto, por volta das 16h30. Ele havia informado mais cedo, por volta das 15h, que iria descansar.

Conforme relato de familiares, que disseram que o homem era usuário de cocaína e álcool.

A Polícia Civil e a equipe da perícia técnica estiveram na residência para os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde passará por exames que deverão apontar a causa exata da morte.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos como morte suspeita.

