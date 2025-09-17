(16) 99963-6036
Segurança

Homem é encontrado morto em residência na avenida Sallum

17 Set 2025 - 08h33Por Da redação
Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 67 anos foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (16) em uma casa na Avenida Sallum, na Vila Bela Vista, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo foi localizado pelo filho da vítima no quartinho dos fundos do imóvel. Ele já estava em rigidez cadavérica. Familiares relataram que o idoso havia sofrido dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs) anteriormente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionadas. O médico de plantão confirmou o óbito e a Polícia Científica realizou a perícia no local.

Após a liberação, o corpo foi removido pela funerária para o Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde passará por exames para a definição da causa da morte.

