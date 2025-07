Homem é encontrado morto em propriedade rural em Santa Eudóxia

Compartilhar no facebook

Plantão Policial

A Polícia Civil de São Carlos registrou na última sexta-feira (18) uma ocorrência de morte suspeita na zona rural do distrito de Santa Eudóxia. Um homem de 71 anos foi encontrado sem vida em uma pastagem ao lado de um sítio localizado na Estrada de Santa Eudóxia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo irmão da vítima, de 63 anos, que relatou ter encontrado o corpo durante a manhã. O idoso havia saído no dia anterior para buscar capim para os cavalos e não retornou para casa, o que motivou buscas com a ajuda de amigos.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo caído em meio à vegetação. O médico do SAMU confirmou o óbito e constatou a ausência de sinais de violência. De acordo com o irmão, o idoso era saudável e não possuía problemas de saúde conhecidos.

A perícia técnica foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que deve indicar a causa da morte. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como morte súbita sem causa aparente.

