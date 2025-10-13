Homem é encontrado morto dentro de residência no bairro Tijuco Preto

Movimentação no local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (13), equipes do SAMU, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas até uma residência na rua São Paulo, no bairro Tijuco Preto, onde um homem foi encontrado sem vida.

Segundo informações, familiares estranharam o fato de o morador não atender aos chamados e não abrir o portão. Um parente pediu ajuda a uma pessoa que passava pelo local, que pulou o muro e encontrou o homem já em óbito.

Ao chegarem, as equipes do SAMU e da Polícia Militar encontraram um cachorro, companheiro fiel da vítima, que impedia a entrada dos socorristas e policiais. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apoio, mas quando chegou, os familiares já haviam contido o animal e o levado para a casa de vizinhos.

A vítima foi identificada como Sandro Donizete Resende, de 52 anos, morador antigo e bastante conhecido no bairro. De família tradicional do Tijuco Preto, Sandro era responsável por manter em funcionamento a bicicletaria que pertencia ao seu pai, e que há décadas atendia os moradores da região.

Sandro foi encontrado em estado de rigidez cadavérica, e a residência apresentava manchas de sangue em diversos pontos. A causa da morte ainda é desconhecida. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local, e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar o motivo do falecimento.

Segundo informações da irmã da vítima, Sandro sofria de uma doença grave, sem tratamento curativo, necessitando apenas de cuidados paliativos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também