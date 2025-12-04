Homem é encontrado morto com ferimento de tiro no Jardim Real, em São Carlos

USA SAMU - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (4), na Rua Luiz Lázaro Zamenhof, no Jardim Real, em São Carlos. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após moradores ouvirem disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito caído em via pública, de bruços e com sangramento na região do rosto. Uma equipe do SAMU também esteve no endereço e tentou realizar manobras de primeiros socorros, porém o óbito foi constatado no local.

Durante a perícia, foi identificado um ferimento perfurocontundente na altura do mamilo esquerdo, possivelmente causado por disparo de arma de fogo. O corpo foi removido pela funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o processo de identificação.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima é um homem negro, de aproximadamente 38 anos, com cerca de 1,80m de altura, barba e cavanhaque, vestindo moletom preto da marca Adidas, camiseta preta, calça preta e cueca branca da marca Jack. Nenhum documento foi encontrado com o corpo.

A via estava deserta quando os policiais chegaram, e não havia testemunhas do crime. O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pelo 1º Distrito Policial de São Carlos.

