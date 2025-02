Homem é encontrado morto ao lado de moto na SP-215

Compartilhar no facebook

IML de São Carlos

O início da quinta-feira, 27, foi marcado por uma morte, em São Carlos, quando A.S.M., 31 anos, foi encontrado sem vida no km 149 (mais 800 metros) da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), em São Carlos por volta dos 10 minutos.

O corpo da vítima estava caído ao lado de uma CG125 FAN preta e policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local estavam uma viatura da unidade resgate do Corpo de Bombeiros e socorristas da USA do SAMU que atestaram a morte.

O corpo de A.S.M. foi encaminhado ao IML para apurar a causa da morte e a moto recolhida ao pátio do DER.

