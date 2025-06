Homem é detido suspeito de furtar latas de leite em pó de farmácia

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Militar de São Carlos apreendeu, na noite desta terça-feira (24), duas latas de leite em pó após uma denúncia de furto em uma farmácia localizada no Parque Arnold Schimidt. A ocorrência teve início quando uma equipe realizava patrulhamento e foi alertada por um entregador de que um indivíduo teria subtraído uma lata de leite em pó de uma farmácia nas proximidades.

Com as características fornecidas, a equipe policial localizou um homem em uma bicicleta nas imediações, carregando duas latas de leite em pó. Os policiais deram ordem de parada e, ao descer da bicicleta, o suspeito jogou as latas no chão e tentou continuar a fuga, mas acabou abordado.

Conduzido à farmácia para averiguação, a gerente do estabelecimento confirmou que as latas de leite pertenciam à loja, mas não reconheceu o abordado como autor do furto. Os policiais encaminharam o indivíduo e o produto apreendido para o Plantão Policial, onde as latas de leite em pó foram apreendidas.

O conduzido optou por permanecer em silêncio e foi liberado após as providências cabiveis.

