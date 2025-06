Homem é detido por tráfico de drogas no Jardim Icaraí em Ibaté

Crédito: divulgação

Um homem foi detido por tráfico de drogas no bairro Jardim Icaraí, em Ibaté, em ação da Polícia Militar realizada por volta das 10h05 desta quinta-feira (5).

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um indivíduo que demonstrou atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura, tentando se evadir do local. A equipe realizou a abordagem e, durante a revista pessoal, foi localizado no bolso do suspeito um eppendorf contendo cocaína e a quantia de R$ 18,15.

Na sequência, os policiais realizaram uma varredura nas imediações e encontraram, escondidos dentro de um cano, 59 eppendorfs de cocaína, 11 porções de maconha, 26 pedras de crack e mais R$ 40,00 em dinheiro trocado.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

