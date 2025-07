Homem é detido por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 28 anos foi detido por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (18), na Rua Guadalajara, no Jardim Gonzaga.

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da Rádio Patrulha esteve em um ponto já conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistou um indivíduo mexendo próximo a um bueiro. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito pegou uma sacola e tentou fugir correndo, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.

Com ele, os policiais encontraram uma certa quantidade de drogas dentro da sacola. Ao verificarem o local onde ele estava mexendo, os agentes encontraram mais entorpecentes escondidos dentro de uma lata de leite vazia jogada no bueiro, além de outra sacola com mais porções.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça e o caso foi registrado como tráfico de drogas.

