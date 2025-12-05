(16) 99963-6036
sexta, 05 de dezembro de 2025
Segurança

Homem é detido por tráfico de drogas no Cruzeiro do Sul

05 Dez 2025 - 10h12Por Jéssica C.R.
Homem é detido por tráfico de drogas no Cruzeiro do Sul - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 34 anos foi detido na manhã desta sexta-feira (5), suspeito de tráfico de drogas, na Rua Salomão Schevs, no bairro Cruzeiro do Sul.

Durante patrulhamento pelo local,  já conhecido pelos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, uma equipe da Polícia Militar avistou três indivíduos. Segundo informações, um deles estava agachado na calçada com uma sacola, aparentemente fornecendo algo aos outros dois.

Ao perceberem a chegada da viatura, os três tentaram fugir, porém o suspeito que estaria realizando a venda foi alcançado e abordado. Com ele, foram apreendidas porções de drogas, dinheiro e anotações típicas do comércio ilegal.

No momento da abordagem, o homem confessou que havia acabado de “assumir o turno” do tráfico. Ele foi conduzido à CPJ de São Carlos e permaneceu à disposição da Justiça.

