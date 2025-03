Homem Ã© detido por trÃ¡fico de drogas em IbatÃ©

Compartilhar no facebook

Na noite desta terça-feira (25), uma equipe da Força Tática, juntamente com a ROCAM, durante a Operação Saturação no Jardim Cruzado, em Ibaté, realizou uma abordagem de três indivíduos na Rua Santa Rita do Passa Quatro.

Ao avistar a viatura, um dos suspeitos retirou algo do bolso e jogou ao chão. A equipe da ROCAM, que acompanhava a ação, fez a abordagem e, ao questioná-lo sobre o objeto descartado, o homem confessou que se tratou de drogas.

Durante a busca no local, os policiais encontraram entorpecentes e dinheiro. Os outros dois indivíduos não portavam ilícitos . O suspeito foi detido e encaminhado ao CPJ, onde permaneceu à disposição da Justuça.

