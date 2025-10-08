Homem é detido por tráfico de drogas após perseguição em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi detido na noite de terça-feira (7) por tráfico de drogas após uma perseguição policial que terminou na Rua Francisco Crestana, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro São Carlos VIII quando avistou um veículo trafegando na contramão em atitude suspeita. Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e tentou fugir, sendo interceptado pouco depois.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. No entanto, ao revistarem o interior do automóvel, os policiais localizaram uma bolsa no banco traseiro contendo 22 porções de skunk (supermaconha), 14 porções de haxixe e 3 porções de maconha, todas embaladas separadamente.

Questionado, o suspeito afirmou ter comprado as drogas por R$ 1.500,00 para consumo próprio. Ainda assim, diante da quantidade e da forma de acondicionamento, os policiais entenderam que havia indícios de tráfico de entorpecentes.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante decretada. O veículo usado no transporte das drogas foi apreendido. O laudo toxicológico confirmou que as substâncias eram derivadas de Cannabis sativa L.

O detido permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.

Leia Também