(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Segurança

Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Zavaglia

28 Ago 2025 - 21h56Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Zavaglia - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (28), um homem de 28 anos foi detido por porte ilegal de arma de fogo após abordagem realizada pela equipe de Força Tática.

A ocorrência teve início na estrada municipal Domingos Zanotta, no Jardim Zavaglia, onde policiais militares abordaram um veículo Belina verde, já conhecido por suspeita de envolvimento em furtos na área central da cidade. Durante a vistoria, foram encontrados dois cartuchos calibre 28 intactos.

Questionado, o condutor informou que em sua residência, localizada em um sítio às margens da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215, km 146), possuía armas de fogo. No local, a equipe localizou uma garrucha calibre 22, uma espingarda calibre 28 e mais oito cartuchos do mesmo calibre.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

Leia Também

Equipe da ROCAM apreende drogas no CDHU
Segurança21h53 - 28 Ago 2025

Equipe da ROCAM apreende drogas no CDHU

Homem é preso por manter companheira em cárcere privado e fazer ameaças no Cidade Aracy
Flagrante19h53 - 28 Ago 2025

Homem é preso por manter companheira em cárcere privado e fazer ameaças no Cidade Aracy

Idoso fica ferido após ter pé esmagado por ônibus no Centro de São Carlos
Passou Por Cima e Nem Viu18h46 - 28 Ago 2025

Idoso fica ferido após ter pé esmagado por ônibus no Centro de São Carlos

Criança de 6 anos é atacada por cachorro no Eduardo Abdelnur
Segurança17h05 - 28 Ago 2025

Criança de 6 anos é atacada por cachorro no Eduardo Abdelnur

Homem é detido após ameaçar funcionários com faca na sede de organização católica em São Carlos
Ameaça 15h58 - 28 Ago 2025

Homem é detido após ameaçar funcionários com faca na sede de organização católica em São Carlos

Últimas Notícias