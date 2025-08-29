Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Zavaglia

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (28), um homem de 28 anos foi detido por porte ilegal de arma de fogo após abordagem realizada pela equipe de Força Tática.

A ocorrência teve início na estrada municipal Domingos Zanotta, no Jardim Zavaglia, onde policiais militares abordaram um veículo Belina verde, já conhecido por suspeita de envolvimento em furtos na área central da cidade. Durante a vistoria, foram encontrados dois cartuchos calibre 28 intactos.

Questionado, o condutor informou que em sua residência, localizada em um sítio às margens da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215, km 146), possuía armas de fogo. No local, a equipe localizou uma garrucha calibre 22, uma espingarda calibre 28 e mais oito cartuchos do mesmo calibre.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

