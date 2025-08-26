Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo em assentamento sem terra

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (25), uma equipe da Força Tática deteve um homem de 64 anos por porte ilegal de arma de fogo em um assentamento sem terra, região do CEAT, em São Carlos.

Durante patrulhamento pela Rua Sophia Bagnato, os policiais abordaram o indivíduo em frente à sua residência após notarem que ele demonstrava nervosismo. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao ser questionado, o homem acabou confessando que possuía armas dentro de casa.

Na residência, a equipe localizou uma espingarda calibre .22, uma garrucha calibre .36 e uma munição calibre .36.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

