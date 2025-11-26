Homem é detido por moradores após furtar fiações em duas casas no Cruzeiro do Sul

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (26), um homem de 36 anos foi detido por moradores após invadir duas residências na Rua Elias Arsênio, no bairro Cruzeiro do Sul.A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante.

Segundo informações, o suspeito entrou em uma casa desabitada e depois em outra residência habitada, de onde furtou fiações elétricas. Moradores perceberam a movimentação estranha e flagraram o indivíduo separando os fios no corredor e até sobre o telhado das casas.

A vizinhança conseguiu deter o homem até a chegada da equipe policial. Já no local, a PM recebeu o relato completo da ação e deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também