(16) 99963-6036
quarta, 26 de novembro de 2025
Segurança

Homem é detido por moradores após furtar fiações em duas casas no Cruzeiro do Sul

26 Nov 2025 - 10h25Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é detido por moradores após furtar fiações em duas casas no Cruzeiro do Sul - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (26), um homem de 36 anos foi detido por moradores após invadir duas residências na Rua Elias Arsênio, no bairro Cruzeiro do Sul.A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante.

Segundo informações, o suspeito entrou em uma casa desabitada e depois em outra residência habitada, de onde furtou fiações elétricas. Moradores perceberam a movimentação estranha e flagraram o indivíduo separando os fios no corredor e até sobre o telhado das casas.

A vizinhança conseguiu deter o homem até a chegada da equipe policial. Já no local, a PM recebeu o relato completo da ação e deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Mulher fica ferida após cair de moto ao passar por ondulação no asfalto
Vila Monteiro11h28 - 26 Nov 2025

Mulher fica ferida após cair de moto ao passar por ondulação no asfalto

Motociclista fica ferida em colisão traseira no Jardim Beatriz
Segurança09h15 - 26 Nov 2025

Motociclista fica ferida em colisão traseira no Jardim Beatriz

Homem é detido cortando fios furtados no Cidade Aracy
Segurança20h19 - 25 Nov 2025

Homem é detido cortando fios furtados no Cidade Aracy

Tentativa de assalto termina com suspeito detido por comerciantes no Jardim São João Batista
Segurança19h13 - 25 Nov 2025

Tentativa de assalto termina com suspeito detido por comerciantes no Jardim São João Batista

Casal fica ferido em colisão entre carro e moto na Rua Episcopal
Segurança18h45 - 25 Nov 2025

Casal fica ferido em colisão entre carro e moto na Rua Episcopal

Últimas Notícias