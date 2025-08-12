(16) 99963-6036
terça, 12 de agosto de 2025
Segurança

Homem é detido por desacato no Fórum Cível de São Carlos

12 Ago 2025 - 09h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Fórum Civel - Crédito: arquivoFórum Civel - Crédito: arquivo

Na tarde de segunda-feira (11), um homem de 35 anos foi detido no Fórum Cível de São Carlos após desacatar servidores públicos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a uma solicitação de que o indivíduo estaria causando transtornos dentro da repartição pública, localizada na Rua Sorbone, no Jardim Centreville.

No local, os agentes foram informados que o suspeito havia proferido ofensas contra funcionários do fórum. Por determinação do juiz de direito e do coordenador administrativo da unidade, ele foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi elaborado um Termo Circunstanciado por desacato.

Leia Também

Estudante registra BO alegando ter recebido e-mails de cunho sexual de outro aluno
São Carlos09h04 - 12 Ago 2025

Estudante registra BO alegando ter recebido e-mails de cunho sexual de outro aluno

Sujeira de árvore termina em ameaça entre vizinhos:"vou pegar você"
Deu BO 08h51 - 12 Ago 2025

Sujeira de árvore termina em ameaça entre vizinhos:"vou pegar você"

Mulher é agredida pelo pelo marido em academia de São Carlos
Lesão corporal e ameaças 08h50 - 12 Ago 2025

Mulher é agredida pelo pelo marido em academia de São Carlos

ROCAM prende homem procurado pela Justiça no CDHU
Segurança20h06 - 11 Ago 2025

ROCAM prende homem procurado pela Justiça no CDHU

Homem cai de andaime de 3 metros enquanto trocava luminárias em posto no Santa Felícia
Segurança16h24 - 11 Ago 2025

Homem cai de andaime de 3 metros enquanto trocava luminárias em posto no Santa Felícia

Últimas Notícias