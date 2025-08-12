Homem é detido por desacato no Fórum Cível de São Carlos

Fórum Civel - Crédito: arquivo

Na tarde de segunda-feira (11), um homem de 35 anos foi detido no Fórum Cível de São Carlos após desacatar servidores públicos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a uma solicitação de que o indivíduo estaria causando transtornos dentro da repartição pública, localizada na Rua Sorbone, no Jardim Centreville.

No local, os agentes foram informados que o suspeito havia proferido ofensas contra funcionários do fórum. Por determinação do juiz de direito e do coordenador administrativo da unidade, ele foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi elaborado um Termo Circunstanciado por desacato.

