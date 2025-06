Homem é detido por ameaças no Jardim Pacaembu

Um homem de 31 anos, foi detido por ameaças enquadradas na Lei Maria da Penha e porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada após acionamento via COPOM para atendimento de um chamado, relacionado a indivíduo armado.

A equipe policial, dirigiu-se ao local indicado, Jardim Pacaembu, e abordou o suspeito, que correspondia às características repassadas na denúncia. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, ao fazer contato com a solicitante, os policiais foram informados de que ela está em processo de divórcio com o acusado e que ele não aceitava o fim do relacionameo

Segundo a vítima, o ex vinha proferindo ameaças por meio de aplicativo de celular e chegou a efetuar dois disparos de arma de fogo durante a madrugada do mesmo dia. Além dela, três outras pessoas compareceram ao local e relataram que também estavam sendo ameaçadas por ele, inclusive com envio de fotos segurando armas de fogo. Eles afirmaram ainda que o acusado saiu da residência com uma arma em mãos, ameaçando-os diretamente.

Diante das denúncias, os policiais realizaram diligência na residência do acusado, onde localizaram, na garagem, sobre uma mureta, uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, municiada e pronta para uso. No interior do quarto, dentro de um cofre, foram encontrados ainda uma pistola Taurus PT92 cromada, também calibre 9mm, e um revólver Taurus Tracker RT627, calibre .357. Todas as armas estavam numeradas e registradas em nome do acusado, mas a posse e o uso estavam fora dos parâmetros legais no contexto da ocorrência.

O suspeito e demais envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) onde a ocorrência está sendo apresentada.

Leia Também