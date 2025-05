Homem é detido pela segunda vez em 10 dias com anabolizantes e remédios controlados

Material encontrado - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 67 anos foi detido na tarde desta quinta-feira (8) enquanto transportava anabolizantes e medicamentos controlados em um veículo pela Rua Miguel Giometti, Vila Elizabeth. Esta é a segunda vez em menos de 10 dias que ele é flagrado com esse tipo de material.

De acordo com informações apuradas pelo SCA, policiais militares em patrulhamento pela via identificaram, através de consulta à placa do carro, que o licenciamento estava atrasado e constava uma queixa de bloqueio. Na abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo frascos de anabolizantes, cartelas de remédios, comprovantes de pagamento e registros de entrega.

No final do mês passado, o mesmo homem já havia sido detido em um apartamento no Residencial Romeu Tortorelli, onde foram encontrados grandes quantidades de medicamentos controlados e anabolizantes.

Em ambas as ocasiões, o suspeito foi liberado. Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia.

