Homem é detido pela ROCAM por tráfico de drogas no Santa Angelina

Na manhã desta terça-feira (8), um homem de 47 anos foi detido por tráfico de drogas no bairro Santa Angelina, em São Carlos. A abordagem ocorreu na esquina da Rua Isidoro Fructuoso com a Avenida Dr. Gildeney Carreri.

Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima repassada via COPOM indicava que um indivíduo, com as características informadas, estaria comercializando entorpecentes no local e que as drogas estariam escondidas debaixo de um trailer.

Diante da informação, a equipe da ROCAM foi até o local e, ao chegar, visualizou o suspeito, que ao notar a presença da viatura tentou se livrar de uma sacola. Ele foi rapidamente abordado, e dentro da sacola os policiais encontraram diversos pinos de cocaína. Durante revista pessoal, também foi localizada uma quantia em dinheiro.

Em continuidade à averiguação, os policiais fizeram uma busca sob o trailer apontado na denúncia, onde localizaram mais entorpecentes, incluindo porções de maconha, crack e cocaína.

O detido possui antecedentes criminais, inclusive por roubo (artigo 157 do Código Penal). Ele foi encaminhado à central de polícia judiciária (cpj), onde permaneceu à disposição da Justiça.

