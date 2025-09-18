(16) 99963-6036
quinta, 18 de setembro de 2025
Segurança

Homem é detido pela PM com moto furtada no Maria Stella Fagá

18 Set 2025 - 14h23Por Da redação
Homem é detido pela PM com moto furtada no Maria Stella Fagá - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (18), a equipe de Comando da Força Patrulha realizou a detenção de um homem de 38 anos, após ser flagrado com uma motocicleta produto de furto, no bairro Maria Stella Fagá, em São Carlos.

A ocorrência teve início quando motoboys avistaram o indivíduo em uma rotisseri, conduzindo a moto que havia sido furtada no dia 12 de setembro, pela Rua 28 de Setembro, região central da cidade. Ao perceber que seria abordado, o suspeito abandonou o veículo e tentou fugir, pulando o muro de uma residência e correndo pelos telhados.

Rapidamente, a equipe policial chegou ao local e conseguiu deter o homem ainda sobre o telhado. Durante a abordagem, ele confessou o furto da motocicleta, relatando que utiliza os veículos subtraídos para se locomover e facilitar o uso de drogas.

O indivíduo ainda declarou ter praticado outros furtos na cidade, inclusive o de uma motocicleta Honda/CG vermelha, levada nas proximidades da Praça Itália, na Avenida São Carlos. Segundo ele, esse veículo teria sido devolvido posteriormente ao proprietário.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça, autuado em flagrante por receptação.

