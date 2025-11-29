(16) 99963-6036
Descumpriu medida protetiva

Homem é detido pela Guarda Municipal após ameaçar ex-esposa no Jockey Club

29 Nov 2025 - 07h13Por Da redação
A Guarda Municipal de São Carlos deteve, na tarde desta sexta-feira (28), um homem de 41 anos após uma denúncia de descumprimento de medida protetiva no bairro Jóquei Clube.

Por volta das 17h10, uma mulher acionou a corporação informando que seu ex-marido estava no portão de sua residência a ameaçando, mesmo havendo uma medida protetiva em vigor que o impedia de se aproximar.

As equipes da Guarda Municipal chegaram rapidamente ao local e abordaram o suspeito. Durante a consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.

Ele foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde o caso foi apresentado e ficou à disposição da autoridade competente.

