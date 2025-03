Homem Ã© detido pela GM apÃ³s furto na Avenida SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

Material que seria furtado, foi apreendido - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por guardas municipais após praticar um furto por volta da 1h55 desta sexta-feira, 21, no centro de São Carlos.

Guardas municipais foram solicitados para comparecer na Avenida São Carlos, em um estabelecimento comercial, onde depararam com o suspeito, de 19 anos, retirando as grades protetoras de três hidrômetros e dois canos de ferro que serve de isolamento de entrada com correntes, além de uma torneira.

Diante do fato, o suspeito foi detido e encaminhado à CPJ. Após ser autuado em flagrante por furto, foi recolhido ao centro de triagem.

