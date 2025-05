Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 41 anos foi detido por policiais militares por voltadas 22h desta terça-feira, acusado de descumprir uma medida protetiva. Com ele havia uma faca que foi apreendida. O caso aconteceu no Cidade Aracy.

Uma mulher de 36 anos acionou a PM via Copom e uma equipe foi ao local e quando conversavam com a vítima, detiveram o suspeito que estava no quintal da moradia.

Os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

