Homem Ã© detido em flagrante por furto em borracharia de Cruzeiro do Sul

Na noitedeste sábado (29), a equipe do Comando Força Patrulha (CFP), sob o comando do Tenente Carvalho, deteve um homem de 42 anos em flagrante enquanto furtava pneus de uma borracharia na Avenida Padoa Salles, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito já com os pneus dentro de um carrinho de reciclagem. Durante a abordagem, foi constatado que ele era procurado por outros furtos.

O homem, que vive em situação de rua, foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência. Ele permanece à disposição da Justiça.