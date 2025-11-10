Homem é detido em flagrante ao tentar furtar fios de cobre no estádio do Luisão

Estádio Luisão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal na madrugada desta segunda-feira (10), após ser surpreendido tentando furtar fios de cobre no Campo do Luizão, localizado na Rua Desembargador Júlio de Faria, bairro Vila Bela Vista, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, o vigilante do local, de 31 anos, percebeu uma movimentação suspeita por volta das 5h e acionou a Guarda Municipal. Ao chegar, a equipe encontrou o suspeito no topo de um dos postes de iluminação, enquanto outro indivíduo fugia em direção oposta.

Durante a abordagem, o homem confessou o crime e informou que estava acompanhado de outro morador de rua. No local, os guardas apreenderam cerca de 15 quilos de fios de cobre de 2 milímetros, além de um alicate, duas facas e uma mochila usada na ação.

Os fios haviam sido cortados da rede elétrica que alimenta os refletores do campo, mas parte do material foi recuperada e restituída ao vigilante responsável pelo espaço público.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade determinou prisão em flagrante por furto qualificado tentado. A fiança foi fixada em R$ 1.500, porém não foi paga. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

