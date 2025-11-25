Homem é detido cortando fios furtados no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 31 anos foi detido no final da tarde desta terça-feira (25) após ser flagrado manipulando fios furtados em uma residência localizada na Rua Oreste Mastro Francisco, no bairro Cidade Aracy.

A ação teve início após uma denúncia anônima ao Copom informar que uma grande quantidade de fios estaria sendo descarregada no imóvel. Ao chegarem ao endereço, policiais militares encontraram dois indivíduos nos fundos da casa. Um deles conseguiu fugir ao perceber a chegada da viatura, mas o outro foi localizado e abordado.

Segundo a PM, o suspeito estava cortando os fios furtados e afirmou que o material seria posteriormente queimado, prática utilizada para remover o cobre e vendê-lo. Ao ser questionado sobre a origem dos cabos, o homem confessou que havia subtraído fios de telefonia nas margens da Rodovia Washington Luís (SP-310).

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde o caso foi registrado. Os fios recuperados foram apreendidos.

