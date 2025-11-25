(16) 99963-6036
terça, 25 de novembro de 2025
Segurança

Homem é detido cortando fios furtados no Cidade Aracy

25 Nov 2025 - 20h19Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é detido cortando fios furtados no Cidade Aracy - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 31 anos foi detido no final da tarde desta terça-feira (25) após ser flagrado manipulando fios furtados em uma residência localizada na Rua Oreste Mastro Francisco, no bairro Cidade Aracy.

A ação teve início após uma denúncia anônima ao Copom informar que uma grande quantidade de fios estaria sendo descarregada no imóvel. Ao chegarem ao endereço, policiais militares encontraram dois indivíduos nos fundos da casa. Um deles conseguiu fugir ao perceber a chegada da viatura, mas o outro foi localizado e abordado.

Segundo a PM, o suspeito estava cortando os fios furtados e afirmou que o material seria posteriormente queimado, prática utilizada para remover o cobre e vendê-lo. Ao ser questionado sobre a origem dos cabos, o homem confessou que havia subtraído fios de telefonia nas margens da Rodovia Washington Luís (SP-310).

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde o caso foi registrado. Os fios recuperados foram apreendidos.

 

Leia Também

Tentativa de assalto termina com suspeito detido por comerciantes no Jardim São João Batista
Segurança19h13 - 25 Nov 2025

Tentativa de assalto termina com suspeito detido por comerciantes no Jardim São João Batista

Casal fica ferido em colisão entre carro e moto na Rua Episcopal
Segurança18h45 - 25 Nov 2025

Casal fica ferido em colisão entre carro e moto na Rua Episcopal

Casal é preso em flagrante por tentativa de furto na Vila Alpes
Segurança18h23 - 25 Nov 2025

Casal é preso em flagrante por tentativa de furto na Vila Alpes

Ex-marido embriagado invade residência, agride mulher e é detido pela PM na avenida Morumbi
Segurança17h39 - 25 Nov 2025

Ex-marido embriagado invade residência, agride mulher e é detido pela PM na avenida Morumbi

Centro espírita é furtado no Centro; documentos e joias em ouro foram levados
Segurança15h58 - 25 Nov 2025

Centro espírita é furtado no Centro; documentos e joias em ouro foram levados

Últimas Notícias