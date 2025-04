Homem é detido com revólver no Jockey CLub

Compartilhar no facebook

Durante patrulhamento de rotina na madrugada desta quinta-feira (24), uma equipe da Polícia Militar avistou um indivíduo em atitude suspeita na Rua Rio Araguaia, no bairro Jockey Club. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente abordado pelos agentes.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .38 na cintura do suspeito, carregado com cinco munições intactas. O homem, de 39 anos, foi detido no local e encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil..

