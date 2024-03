Homem é detido com revólver na cintura em frente a bar no Cruzado, em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Após denúncia anônima, policiais militares detiveram em frente a um bar na rua Antonio Jorge, no Jardim Cruzado, um homem de 38 anos. Ele estaria com uma arma de fogo. O flagrante aconteceu por volta das 20h13.

Com as características do suspeito, a PM fez a abordagem e localizou na cintura do acusado, um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. A numeração estaria raspada.

Indagado, ele disse que a arma seria para “defesa pessoal”, já que tem uma rixa antiga com um vizinho e estaria sendo ameaçado por ele. Disse ainda que chegaram a entrar em luta corporal. Para se defender, comprou o revólver.

A arma foi apreendida pelos PMs e o acusado encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

