Homem é detido com revólver após efetuar disparos e agredir jovens em São Carlos

Crédito: divulgação

Na madrugada desta quarta-feira (19), um homem foi detido pela Força Tática da Polícia Militar após efetuar disparos de arma de fogo e agredir duas pessoas com coronhadas no bairro Jardim Tangará, em São Carlos.

Segundo o registro da ocorrência, por volta das 2h30, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu denúncias de tiros na Rua Dom Carmine Rocco. As equipes da Força Tática se dirigiram rapidamente ao local e abordaram um suspeito com as características informadas, que conduzia uma motocicleta pela região.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram um revólver calibre .22 com uma munição intacta e um cartucho deflagrado. Próximo ao local, duas pessoas relataram que o indivíduo se aproximou e realizou diversos disparos em sua direção, além de agredi-los com golpes da arma.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada. O delegado de plantão ouviu as partes e liberou os envolvidos, mas o caso seguirá sob investigação.

A arma e as munições foram apreendidas.

