Homem é detido com R$ 8 mil e drogas no Santa Angelina

16 Nov 2025 - 06h06Por Da redação
A Polícia Militar de São Carlos prendeu, nesta sexta-feira (15), um homem acusado de atuar como responsável pelo recolhimento de dinheiro e distribuição de drogas em um ponto de tráfico conhecido como “biquinha da Torre”, no bairro Santa Angelina.

Durante patrulhamento, a equipe da PM  abordou o suspeito quando ele conduzia um veículo VW Virtus,. Na busca veicular, foram encontrados R$ 7.981,00 em espécie, além de porções de maconha, cocaína, crack, “dry” e “ice”, além de dois celulares. Todo o material foi apreendido.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Após os procedimentos legais, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

