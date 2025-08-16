Homem é detido com motocicleta adulterada no centro de São Carlos

Na manhã deste sábado (16), por volta das 8h, a Polícia Militar flagrou uma motocicleta com sinais de adulteração durante patrulhamento pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, na região central de São Carlos.

Segundo o boletim, os policiais avistaram uma moto vermelha em atitude suspeita e realizaram breve acompanhamento, que resultou na abordagem do condutor. Na verificação, constatou-se que a placa afixada, de número CQP-1O13, era inexistente. Além disso, o motor do veículo estava com a numeração suprimida, identificado como pertencente a uma motocicleta Strada 200 cilindradas.

Ao consultar o chassi, os agentes descobriram que se tratava, na verdade, de uma motocicleta ML ano 1981, de emplacamento CMI-7548.

O homem, de 42 anos, foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311 do Código Penal). Após a elaboração da ocorrência, ele acabou liberado pela autoridade policial de plantão.

